V současnosti je mu smutno z toho, v jakém útlumu je kulturní život. „Nezbývá mi nic jiného než se dívat, jak je zrovna venku. Pouštím si hodně muziky. Hlavně prostřednictvím televizního programu Mezzo, na kterém je slyšet cokoliv. Kupodivu i česká hudba. Když už máme s manželkou politiky po krk, tak si pustíme Mezzo, u kterého vydržíme hodně dlouho,“ uvedl Milan Báchorek, který momentálně žije skladbami mladých autorů, a sice jako člen poroty soutěže s názvem Generace.

„Jedná se o skladatelskou soutěž mladých autorů do 30 let, kterou organizuje mezinárodní hudební festival Leoš Janáčka Ostrava. Soutěž je orientována na země Visegrádské čtyřky, ale své zastoupení v ní mají také Ukrajinci či Němci. Soutěž je poměrně dobře obeslána. Letos v ní figuruje osmdesát prací, což je poměrně hodně,“ poznamenal Báchorek, který takto může částečně formovat skladatelský dorost.

Sbormistr a hudební pedagog ze Staříče Milan Báchorek.Zdroj: Deník/Jan Smekal

„Ten tady na Ostravsku vždycky chyběl, protože tu nebyly žádné školy. To se trochu změnilo Ostravskou univerzitou a vznikem Fakulty umění. Tento fakt by měl pomoct k tomu, aby tady umělci zůstávali. Dříve jsme totiž dokázali vypěstovat květinky, které se pak utrhly někde jinde. Hudebníci mířili hlavně do Prahy či do Brna,“ přiblížil Báchorek.

Když se dneska Milan Báchorek poohlédne zpátky do minulosti, tak hudbě se začal věnovat hlavně díky prostředí, ve kterém vyrůstal.

„Taťka hrál na harmoniku, mamka slušně zpívala a hrála na cello. Největší hudební nadání pak měl strýc Josef Míček, který byl všestranným a pohotovým hudebníkem. Ten po složení státní zkoušky ze hry na housle na brněnské konzervatoři otevřel soukromou hudební školu v Místku,“ popsal Báchorek s tím, že při sobotních rodinných sešlostech se u Báchorků pravidelně muzicírovalo. „Od písniček „hašlerek“ až po symfonie pana Schuberta. Taťka kromě své profese valcíře v Karlově huti ve Frýdku-Místku rozepisoval noty a vázal knihy. Žil jsem díky tomu v muzice, přitom jsem ji začal dělat aktivně až ve svých 12 letech,“ podotkl.

Postupem času se přitom vypracoval až na ředitele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kterou vedl v letech 1992 až 2004.

Sbormistr a hudební pedagog ze Staříče Milan Báchorek.Zdroj: Deník/Jan Smekal

„Stala se tak velkou konzervatoří na způsob pražské nebo brněnské. Pět let jsem stavěl tuto školu, následně jsem ji začal zařizovat nástroji, varhanami, vybavením tanečních sálů, předehrávkových místností i tělocvičným nářadím, které při konzervatoři nikdy nebylo. Vlastní náplň práce pak bylo zajistit dostatek odborného učitelského personálu. Zkrátka aby škola produkovala to, nač byla postavena. Postuplně se to dařilo a dostavily se i úspěchy studentů na soutěžích doma i v zahraničí. Po odchodu do důchodu jsem školu předal Soni Javůrkové, která nastoupila po mě na pozici ředitelky,“ řekl Báchorek.

„V tomto směru je to pro Ostravu dobře. Vedle vznikla Fakulta umění, teď se uvažuje o tom, že se postaví další koncertní sál a zázemí pro výtvarníky a muzikanty.“