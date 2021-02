„Se stolařinou u nás začal otec, který už se jí věnuje zhruba třicet let. Já jsem se k tomu poprvé dostal v deváté třídě, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na školu,“ přibližuje Pavel Klimpar, který v té době hrál za mládežnické výběry Baníku Ostrava. „Hledal jsem proto školu a zrovna se mi nabízela škola, kde se to hodně točilo okolo dřeva. Přišlo mi, že se to může hodit, i když jsem tehdy ještě neuvažoval o tom, že bych se stolařinou někdy chtěl živit. Nakonec jsem ale podal na školu přihlášku, postupem času mě to chytlo a už jsem u toho zůstal,“ usmívá se šikovný řemeslník.

Velkou výhodou otce a syna Klimparových je fakt, že si mohou dennodenně vypomáhat. „U stolařiny je lepší, když si mohou lidé alespoň ve dvou vypomáhat, nosit spolu těžké věci a podobně. Jako mladší jsem tátovi až tak moc nepomáhal, protože jsem měl často fotbal a býval v Ostravě. Až tak zapálený jsem do toho nebyl ani na střední,“ vzpomíná mladší z klanu stolařů. „Ani po škole jsem neměl až takové ambice, pracoval jsem chvíli ve fabrice, pak jsem zkoušel ještě jiné práce. Dělal jsem i ploty nebo bazény, bylo toho více. Pak jsem ale stejně zjistil, že stolařina není vůbec špatná práce, pracujete v teple. Tak jsem s tátou začal pracovat víc a víc, práce mě naplňuje stále více a chci ji dělat,“ pokračuje Pavel Klimpar.

Postupem času se Pavel Klimpar od svého otce osamostatnil a i když sdílí společnou dílnu, oba fungují spíše jako samostatné jednotky. „Člověk se neustále učí. Táta je taková starší škola, já se věnuji spíše mladším zákazníkům, nové věci se učím třeba i z internetu. Když to jeden z nás potřebuje, tak si vypomůžeme, ale snažím už se hledat zakázky sám,“ přiznává sedmadvacetiletý řemeslník. A co jde v dnešní době nejvíce na odbyt? „Nejvíce momentálně dělám kuchyně a vestavěné skříně, hodně mě to baví. Čím více toho je, tím zajímavější pro mě zakázka je,“ přiznává Klimpar.

Leckdo by čekal, že toho budou mít řemeslníci v době pandemie méně. Opak je ovšem pravdou. „Lidé stále kupují byty a staví domy. Mám docela štěstí, že nábytek lidi chtějí. Do budoucna zakázky také mám. Zrovna dneska jsem byl měřit kuchyň až u Karviné. Vždycky to samozřejmě lepší může být, ale o práci nouzi nemám,“ pochvaluje si šikovný stolař a fotbalista zároveň. „Velkou výhodou pro mě je, že si práci můžu kombinovat s fotbalem a jsem pánem svého vlastního času. To jsem vždycky chtěl,“ libuje si.

Ve světě fotbalu je Pavel Klimpar úzce spjat s Frenštátem pod Radhoštěm. Z velké části díky jeho brankám hraje Beskyd divizi, do které se prokousával z nižších soutěží. „Fotbal samozřejmě hraji odmalička, ale teď jsme bohužel v takové fázi, kdy moc nehrajeme. Ve Frenštátě jsem sice maximálně spokojený, na druhou stranu neříkám, že bych nad nabídkou z vyšší soutěže neuvažoval,“ přiznává Pavel Klimpar, který v podzimní části divizní sezony nasázel osm branek.

Z Pavla Klimpara jde cítit, že má fotbal hodně rád. Na druhou stranu v sedmadvaceti už ví, že jsou i důležitější věci. „Už se chci spíše věnovat stolařině. Mám výhodu, že máme ve Frenštátě divizi, práci mám hned vedle a všechno do sebe zapadá. Dostal jsem sice nabídku z Rakouska, která byla sice atraktivní finančně, ale ne nijak moc sportovně, takže to nedopadlo, i když jsem něco nového zkusit chtěl. Uvidíme, co ještě budoucnost přinese,“ uzavírá Pavel Klimpar příjemné povídání.