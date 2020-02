Sýry vyrábím z mléka z farmy, říká Markéta Menšíková

"Ekologické hospodaření je šetrné jak k přírodě, tak k chovaným zvířatům. Pro zvířata se snažíme vytvořit co nejpřirozenější podmínky. Mají v maximální míře přístup k pastvě, nepoužíváme žádná chemická hnojiva a přípravky. Myslím, že mnoho lidí má s výrazy jako „bio“ a „eko“ vytvořenu špatnou asociaci a chápou to jako něco extrémního ve smyslu návrat na stromy nebo prázdný marketingový trik a za normální považují velkokapacitní a průmyslové zemědělství a potraviny. Přitom je to vlastně naopak."