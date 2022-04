Před třiceti lety vznikl v Mošnově oddíl České asociace Sport pro všechny. Taťána Papaková je jeho duší. Od roku 1995 vedu kroniky, do kterých si zaznamenává akce a činnost s dětmi. „Scházíme se jednou týdně. Jednou týdně od tří do sedmi hodin. Od tří do čtyř jsou malé a mažoretky, od čtyř do půl šesté dělám gymnastiku a kolegyně si bere starší holky, které tančí. Děláme i na orientační běh, účastníme se i v krajských kolech…,“ vypočítává Taťána Papaková.

Oficiálně má v oddíle 36 dívek, které pracují pod jejím vedením a dalších cvičitelek. „Děti jsou z Mošnova, minimálně jejich z Petřvaldu ale hodně ze Skotnice, ze Skorotína. V okolí ty sporty nikdo nedělá, ani Trnávka, ani Kateřince. Nejblíže jsou Rybí, Hladké Životice, Bartošovice. Teď už jsme vzali i předškolní děti a chodí i osmnáctileté, které s malými pomůžou,“ pokračuje Taťána Papaková s tím, že děti chodívají docela pravidelně. „Pokaždé jich je v tělocvičně okolo dvaceti. Možná je to tím, že mají blízko školu a tím pádem to z družiny to mají blízko,“ přemítá nahlas vedoucí oddílu.

Trochu s nostalgií se dívá na starou tělocvičnu, do které chodívala na cvičení od první třídy. „Starou tělocvičnu předělávají jako zázemí pro pracovníky obce. Říkám si: Jak dlouho jsem tam chodila? Padesát let? Když jsme tam začínaly, nebyly tam parkety, v rohu byla pec. Jak jsme dělala na směny, tak jsme tam šla už ráno zatopit, aby tam bylo trochu teplo. To už si člověk neumí představit. Potom byla rekonstrukce - to jsme asi dva roky cvičili v kulturáku v jedné místnosti. A teď udělala nová tělocvična a stará skončí,“ říká s trochou smutku v hlase Taťána Papaková.

Cvičení a sport doprovází Taťánu Papakovou prakticky po celý její dosavadní život. „Nejprve chodila do cvičení ona, později tam docházela se svou dcerou. „Řekli mi, ať jdu pomoc, ať si udělám cvičitelský kurz, tak jsem řekla jo. Kluci u nás v rodině hráli fotbal. Tak jsem si udělala školení, kurzy a zůstala jsem věrná cvičení s dětmi. Pro děti budu ráda pracovat,“ poznamenává.

Jako předsedkyně oddílu má poměrně hodně starostí. Třeba i takové, jak vydělat peníze. „Hodně nás podporuje obec a také nás dotuje firma Plakor. Ale chceme si i něco vydělat, tak jsme třeba už před šestadvaceti lety začali pořádat čarodějnice. Poslední dva roky bylo smutno. Ale v listopadu už jsme měli Mikuláše, i když to jsme ještě museli hlídat, na dětský ples v březnu už to bylo lepší. A čarodějnice jsou venku. Tak snad to vyjde,“ přeje si Papaková.

Neopomíná zdůraznit, že má dobrý tým. „Markéta Binová, která cvičí mažoretky, dojíždí až z Havířova, Zuzka Macečková ze Skotnice tady začínala jako děcko, teď dělá školu a bude učitelka v mateřské škole,“ podotýká Taťána Papaková, která se přednedávnem s dětmi vrátila z pravidelného jarního soustředění. „Musela jsem zajistit program, nakoupit, protože jsme si samy vařily, ať mám všechno v pořádku. Vždycky jsme jezdívaly do Vernířovic na chatu z Povodí Odry. Je to chata tak pro pětadvacet lidí. Teď tam ale nastěhovali Ukrajince a zavolali nám, že to ruší. Tak jsme naštěstí rychle našly Chatu Miloňová ve Velkých Karlovicích. Trochu dražší, ale jinak to tam bylo super,“ pochvaluje si Taťána Papaková.

Říká, že dokud jí zdraví bude sloužit, chce cvičení por děti dělat. „Pro děti to musíme dělat. Vždyť to je tak hezké, když na mně volají. A rodiče znám skoro všechny. Je to pěkné,“ uzavírá svůj příběh.