O historii se zajímá minimálně deset let, od letošního roku je kronikářem Tiché. Vratislav Zeman z Tiché říká, že jedním z hlavních impulzů byla výstava o legiích v Novém Jičíně. Přišel se se na ni podívat a nenašel tam zmínku o nikom z Tiché.

„Tak jsem odchytil předchozího kronikáře pana Genzera a ptám se ho: V Tiché nebyl žádný legionář? A on mi říká: Jak nebyl? Můj tata byl legionář. Tak jsem začal hledat. Hodně věcí se dá najít i na internetu. Nakonec jsem zjistil, že jich tady v Tiché bude mezi dvaceti až třiceti,“ říká Vratislav Zeman.

Obec Tichá nabízí pěkné výhledy z návrší na okolní hory a také zajímavé připomínky historie.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Hodně informací nachází v digitalizovaném archivu, kde jsou sčítací archy, školní zápisy, třídnice. Občas se mu někdo ozve. Začal také zpracovávat vlastní rodokmen, a i díky tomu se dozvěděl další zajímavosti. „Zjistil jsem, že tady v Tiché můžu klidně říkat hodně lidem teto a strýci. Tady je plno lidí jménem Kupčík, Genzer, Mičulka, Havel, Švrček, Drozd. Mamka byla Kupčíková. Tak jsem třeba zjistil, že jedním z předků Ignáce Šustaly, zakladatele Tatry, byla jakási Drozdová z Tiché,“ pokračuje Vratislav Zeman.

Získávání informací ale občas drhne. Když se dozvěděl, že jistý Mojmír Genzer, který byl kdysi v RAF, se narodil v Tiché, poslal jeho synovi do Zlína dopis s žádostí o nějaké informace. Nedočkal se ale žádné odezvy, a tak už se smiřoval s tím, že se více nedoví. „A teď, asi po pěti letech mi přišel mail od jeho vnuka. Zajímá se, co a jak,“ poznamenává Vratislav Zeman.

V souvislosti s druhou světovou válkou se dozvěděl i další jméno. Docela náhodou. Syn jednoho z místních obyvatel se pravidelně účastní nočního vzpomínkového pochodu na počest výsadkářů ze skupiny Clay, který se koná v Bystřici pod Hostýnem. Ten Vratislavovi Zemanovi řekl, že tam zjistil, že výsadkářům pomáhal nějaký Jan Filip původem z Tiché. „Tak teď pátrám po nějakém Filipovi,“ dodává Vratislav Zeman.

Při jednom ze Dnů otevřených archivů navštívil archiv v Novém Jičíně. Nahlédl tam do tichavské kroniky, kde objevil informace o vlakovém neštěstí v červenci roku 1945. Zemřelo při něm osm lidí z Tiché, včetně dětí, kteří chtěli za lepším životem. Na hřbitově v Tiché jsou minimálně tři náhrobky, které oběti připomínají.

Hrobka Reiserů byla původně na hřbitově v Příboře..Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tichavský hřbitov je natolik inspirující, že Vratislav Zeman uvažuje, že by možná stálo za to, občas pořádat komentované návštěvy. Je zde hrobka rodu Parmů, kteří v Tiché vlastnili textilní velkovýrobnu, hrobka rodiny Reiserů, kteří tkali v Příboře punčochy, leží tady autokrosový závodník Alois Havel nebo lidová malířka Alžběta Fojtíková. „První pohřbený na zdejším hřbitově byl už během první světové války. Dovezli tady ostatky syna nadučitele Bordovského, který padl v Haliči a tady ho pohřbili. Když se rodiče stěhovali do Frenštátu, nechali ty ostatky vykopat a převézt na starý frenštátský hřbitov. Jenže, když byli v penzi, otrávili se plynem a dcera se snad zabila na motorce. Od bývalého frenštátského hřbitova nejsou plány, takže se neví, kde ten syn ležel,“ podotýká Vratislav Zeman.

Objevovat má pořád co. Třeba po rodině Parmových, která v Tiché vlastnila mnoho majetku. Mimo jiné i vilu, v níž je nyní obecní úřad. „Za dnešním obecním úřadem byly tenisové kurty, skleníky, rybník, park. Pak to vzali soudruzi, vyvrátili bránu, když naváželi občerstvení na nějakou slavnost, lidi si rozebrali vzácné kytky… Prý tam někde snad ještě jsou nějaké zajímavé stromy…,“ uzavírá Vratislav Zeman.