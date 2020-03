Skládáme dohromady krátký program, který má 3 minuty, a jsou tam povinné prvky, i když záleží na tom, jestli je to juniorská nebo seniorská kategorie. Základem jsou ale skoky, piruety, choreo sekvence a spirály nebo měsíce, které do té hudby pasují. Choreografii máme hotovou za 3-5 dní, ale pak mi trvá asi měsíc, než si to pořádně najezdím, zautomatizuji. A po prvním roce už je to zajeté a je škoda choreografii vyměnit, když se konečně začínám vciťovat i do té hudby.