Tenkrát ale zakládal Třinec svou farmu ve Frýdku Místku, takže mladé perspektivní kluky posílali do Frýdku. A tak se to střídalo, že jsem hrál v Třinci i ve Frýdku, v jednadvaceti jsem se pak přestěhoval do Frýdku Místku. Když jsem tam hrál třetím rokem, což bylo loni, dařilo se mi bodově i herně a přes agenta si mě všiml tým ze švýcarského Lugana.

Chtěli mě dosadit k nim na farmářský tým Biasca Ticino Rockets, a nabídli mi, že by mě vytáhli i do té nejvyšší soutěže. Byla to pro mě výborná nabídka i výzva, a tak jsem koncem července 2019 odjel na 4 měsíce hrát do Švýcarska.