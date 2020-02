Moje další kniha však bude populárně naučná a je to takový kompilát z mých čtyř diplomových prací. Bude to o psychologii karnismu, tedy o tom, jakým psychologickým mechanismem jsou lidi schopni jíst zvířata a mít je rádi. Myslím si, že u psaní se člověk zdokonaluje tím, že se tomu věnuje (stejně jako u všeho), ale je potřeba to do určité míry mít i v sobě. Teď mám rozdělaný horor, detektivku a jeden humoristický příběh, plus asi přibudou další odborné. Mám spisovatelský deník, kde si píšu charakteristiky postav, takže když náhodou něco zapomenu, můžu se podívat a zase mě to vede dál.