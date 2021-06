Na svůj milovaný sport má rodák z Kravař nyní i čas. „Jsem po operaci a mám nohu v sádře, takže na hokej má dost času, mohu ho pozorně sledovat,“ pousmál se Alois Hadamczik, který byl posledním trenérem, který přivezl cenné kovy jak z olympiády, tak světových šampionátů dospělých a dvacítek. „Už je na čase toto čekání přerušit,“ podotkl osmašedesátiletý kouč. Čechům věří. „Věřím v sílu našeho týmu. Za mě je povinností finále,“ zvedl prst.

Český tým v posledním utkání základní skupiny jasně přehrál Slovensko. Jak se vám toto utkání líbilo?

Utkání se mi líbilo. Bylo vidět, že oba týmy hrály o prestiž. Na druhou stranu na hře byla vidět uvolněnost, nikoho nesvazovala tíha odpovědnosti. Náš tým ukázal, že hokej hrát umí a že na tomto šampionátu může jít daleko.

Co říkáte na to, že trenéři dali některým klíčovým hráčům pro duel se Slovenskem volno?

Myslím si, že šlo o logický krok. Do hry se potřebovali dostat další kluci. Je to i krok k tomu, že čtvrtfinále nebude našim posledním zápasem na šampionátu.

Ve čtvrtfinále český tým narazí na Finsko, jak vidíte šance na postup do semifinále?

Bude rozhodovat momentální forma. Myslím si, že máme zkušenější tým. V brance je spolehlivý Šimon Hrubec, který má za sebou povedenou sezonu v Rusku. Sklenička s Hronkem patří k výrazným obráncům. Kovář se dokázal prosadit ve dvou ligách, patří k oporám. Velkou kvalitou disponují například Špaček, Lenc nebo Stránský. Celý tým vyzařuje vnitřní sílu. Měli bychom postoupit. Pokud se nám to nepodaří, budeme se dalších pět let trápit.

Proč si to myslíte?

Je si třeba uvědomit, že se současný šampionát je hodně specifický, týmy jsou v bublině, a to má velký vliv. Švédové, Kanaďani, Finové nemají v Lotyšsku zdaleka, to nejlepší, co mají. Řada jejich hráčů se omluvila, nebo ještě hrají NHL. Navíc sezonu strávili za mořem ve velké bublině. Když bublina nebude, tak například Švédové mají v NHL přes dvacet kvalitních hráčů, mají kde vybírat. My jen Pastrňáka, Voráčka, Krejčího, Hertla, Paláta a Gudase. Nebudeme mít, kde brát. Proto si i myslím, že letos by mělo být povinností finále.

Letos věříte, že Češi získají medaili, na kterou se čeká už dvanáct let. Naposledy to cinklo za vaší trenérské éry…

(usměje se). Jednou už musí černá série skončit. To čekání je opravdu dlouhé. O dvacítkách ani nemluvím. (Poslední medaili z MS juniorů přivezl také Alois Hadamczik, a to v roce 2005)

A jak vnímáte vystoupení slovenského výběru?

Pro mě moc příjemné překvapení. Hrají výborný hokej, na který se dá hlavně dívat. Mají pět kluků, kteří jasně dominují. Tento tým těží hodně z práce trenéra Ernesta Bokroše, který je vedl ve dvacítce. Třeba Slafkovský nebo Němec půjdou ještě více nahoru. Celkově o slovenské reprezentaci v budoucnu ještě uslyšíme.