I proto, že jsem životní optimista, i přes dvě porážky týmu stále věřím. Pořád je to začátek turnaje, kdy jsme potkali nejtěžší soupeře ve skupině. Kluci s trenéry si vše vyříkají, uvědomují si vážnost situace, o co se hraje a proti Bělorusku již zaberou.

Co změnit? Asi od každého něco. Ano, za složení týmu je zodpovědný trenér a nějaké změny můžeme čekat.

Týmu paradoxně uškodila poslední série výher a ovládnutí Českých hokejových her. Nalité sebevědomí a pasování do role favorita MS na medaili se dostalo do podvědomí hráčů a spíše uškodilo. Nejen já, ale každý sportovec podobnou situaci zažil. Osobně mám radši, když před sezonou či šampionátem se vyhrálo, ale i prohrálo a člověk si pak více uvědomoval své dobré i špatné stránky.

Coby agenta Filipa Chytila měl alespoň potěšil jeho výkon. Gól a asistence mu pomohou zvýšit sebevědomí. Už před turnajem jsme se bavili, že by mohl mít roli lídra týmu. Sobotní individuální výkon jej k tomu může nasměrovat a zdravě zvýšit sebevědomí.

Ve 21 letech je to pro něj již třetí světový šampionát a patří mezi šest hráčů z nejlepší soutěže světa. Už je to on, kdo může výrazněji pomoci týmu.

Českému týmu stále věřím, stejně jako v postup do čtvrtfinále. Musíme ale zabrat, nikdo nám nic zadarmo nedá. Nechci předbíhat, ale důležité bude se dostat do bojů o medaili a je jedno, z jakého místa. Druhá skupina je v mých očích papírově slabší.

A co mě stihlo na MS překvapit? Určitě porážka Švédů a také výhra Lotyšů nad Kanadou. Popravdě právě zámořské celky asi nebudou tak silné jako v minulosti, neboť poslaly mladé a neznámé hráče.

Jaroslav Balaštík, bývalý reprezentant, člen klubu hokejových kanonýrů