Lehce bizarní scéna se totiž neodehrávala v koncertním sále, ale v hokejové aréně. A místo soustředěného publika ve večerních róbách narážely nesmrtelné tóny na poněkud kyselé výrazy skladatelových krajanů.

Hráči se mračili, bavili se mezi sebou, vrtěli hlavami.

Ne, ruští hokejisté jistě nemají nic proti Čajkovskému, byť asi jen málokdo z nich patří k zapáleným příznivcům klasické hudby. Šlo o něco docela jiného: začátek proslulé skladby jim totiž pořadatelé mistrovství světa pustili místo národní hymny. A jde pochopit, že jim to vítězství 4:3 nad Českem tak trochu zkazilo náladu.

Bojují, a pak si nesmějí zazpívat hymnu

Důvod? Za vším je spletitý a po léta se vlekoucí případ obřího ruského dopingu. Hokeje se sice přímo netýká, ale kvůli trestu pro Rusko jako celek nesmí sborná na MS používat žádné státní symboly. Vlajku ani hymnu. I dresy má jiné, nepochybně ošklivější než obvykle. Tradičně silně vlastenecky naladění Rusové to nesou těžce.

Obzvlášť když v tom jsou – jako hokejisté v Rize – nevinně.

„Ani mi nemluvte, tohle byl opravdu hodně zvláštní pocit. Je to pro nás těžké. Ani vlastně nevím, co k tomu mám pořádně říct. Já hlavně lituji samotné hráče, ta situace není správná. Oni jdou bojovat za svoji zemi, a když vyhrají, nemohou si ani zazpívat hymnu. Přitom ti kluci za to nemohou. Situace je to zvláštní a snad se to co nejrychleji vrátí do normálu,“ komentoval to pro Deník odchovanec CSKA Moskva Pavel Fedulov, který už šest let žije v Česku. Působil tu jako hráč v Trutnově, nyní vede druholigovou Novou Paku.

Příliš vlastenecká Kaťuša neprošla

A proč Čajkovskij? Rusové před časem navrhovali, že by místo hymny hrála populární píseň „Kaťuša“ (netýká se to jen hokejového šampionátu, ale především olympiády a dalších velkých mezinárodních akcí), jenže to arbitrážní soud CAS zamítl. Píseň je totiž prý „příliš spojená s Ruskem“.

Naproti tomu Čajkovskij, ač Rus, mezinárodním činovníkům zjevně nevadí. I proto vedení IIHF vyšlo před turnajem v Rize sborné vstříc a v pátek po zápase s Českem tak zpoceným hokejistům hrál klavírní koncert místo neutrální znělky. Nadšení z toho nebyli.