„Máme velmi dobrý tým. Po fiasku s Rakouskem se zvedl. Kluci odvedli zodpovědný výkon, a tak to má být,“ řekl člověk, který jako poslední vybojoval pro Českou republiku medaili. „V první třetině jsme ukázali jasně svou dominanci. Už tak silný tým posílil náš nejlepší hokejista David Pastrňák. Společně s Krejčím a Červenkou vytvořili super lajnu, která bude těžko branitelná,“ míní Alois Hadamczik. „Na druhou stranu od Lotyšů jsem čekal trochu více. Docela nám to v první třetině usnadnili,“ doplnil.

K porážce s Rakouskem bývalý reprezentační stratég řekl: „Se Švédy prohrát můžeme, ale s Rakouskem ne, to už je ostuda. Asi jsme je i podcenili. Někdo může namítnout, že zápas ovlivnil nečekaný odjezd Simona. Na to bych to ale neházel. On na ledě nebyl. Zápas jsme měli prostě zvládnout. Kvalita je na naší straně," zdůraznil Hadamczik.

VIDEO: Lotyš přes palubu! Stránského hit rozesmál Hertla, Černoch si přisadil

Čechy vede na šampionátu finský odborník Kari Jalonen. „Je to svým způsobem degradace českých trenérů. Dokázal bych si na lavičce představit Václava Varaďu. Jalonen je ale určitě pracovitý a úspěšný trenér. Má velkou šanci s tímto kvalitním týmem uhrát medaili, nebo ho přivést až do finále. Je to finský trenér a Finové hodně bruslí, to mi u nás nyní chybí. Nemůžeme být takto pasivní ve středním pásmu,“ přidal svůj další postřeh Alois Hadamczik.

„Ale už mám z našeho hokeje větší radost, protože Pešán udělal z národního týmu paskvil. Protočil celou řadu hráčů. Jeden tým postavil na olympiádu, druhý na mistrovství. A když neměl úspěchy, řekl, že nemáme hráče,“ dodal Hadamczik, který ještě ocenil Švýcary. „Na jejich výkonech se odráží dlouhodobě výborná práce s mládeží. Hokej dělají dobře,“ zakončil Alois Hadamczik.