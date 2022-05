Češi se snažili se zápasem něco udělat, ale výsledek se jim zvrátit nepodařilo. „Bylo vidět, že se kluci nechtěli zranit. Tenhle zápas bych hodil za hlavu a soustředil se na čtvrtek,“ pravil gólman Marek Langhamer.

Oba týmy už měly jistý postup. Čeští trenéři šetřili brankáře Vejmelku, kterého nahradil právě Langhamer. Do sestavy se vrátil mladý bek Jiříček, zatímco zkušení zadáci Šimek a Jordán sledovali zápas z tribuny. Očekávaný úvodní nápor Finska, které hnala narvaná Nokia

Arena v Tampere, se nekonal. Domácí se prvních deset minut hledali, než je nastartoval parádní individuální akcí Armia. Útočník Montrealu se rozjel z vlastní třetiny, nabral rychlost, bleskovou zasekávačkou posadil na zadek obránce Ščotku a pohotovou střelou trefil šibenici.

Pak Češi poznali i největší finskou zbraň – přesilovky. Seveřané zakombinovali a Manninen uklidil puk do prázdné branky – 2:0.

Po přestávce se český soubor vrhl do útoku. Gólmana Olkinuoru zasypal solidní sprškou střel, jenže žádná neprošla za jeho záda. Gólovku měl Červenka i Pastrňák, obrovskou šanci spálil Krejčí. Finové se ale dokázali vymanit z českého tlaku a začali hrozit.

