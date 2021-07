Ivan Pavelek | Foto: Deník

Bylo to jako ve zlém snu, vzdušný vír putoval jižní Moravou od Břeclavi, pustošil a ničil vše, co mu přišlo do cesty, a rozplynul se až u Hodonína. Jenže na rozdíl od snových vizí, hrůza, kterou v tu chvíli lidé prožívali, neskončila otevřením očí.