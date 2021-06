To bylo zase slávy! Ve čtvrtek 10. června generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl společně se zástupci zhotovitelů a hejtmanství slavnostně zahájil stavbu úseku dálnice D48 Bělotín – Rybí.

To, že se jedná o mimořádnou událost, zdůrazňoval také moderátor akce a jako důkaz uvedl, že zájem o osobní účast měl i ministr dopravy a stále také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Dvě ministerstva pana místopředsedu vlády natolik zaneprázdnila, že nakonec nepřijel. Vidět přesto byl – na obrazovce, skrz kterou řekl několik nedůležitých vět.

Vypadá to moc pěkně, když se do světa zvolá: Stavíme další úsek dálnice! Na velkém plakátě pak stojí, že se jedná o více než 13 kilometrů. Jenže ouha! Ono to není třináct kilometrů vcelku, ale ve dvou úsecích. K ním by za rok měl přibýt úsek další, který je propojí. Zda to bude časově sladěné, nikdo neřekl.Pak je tady ještě jedno ale. Jde totiž pouze o první etapu.

Tři roky budou řidiči opět jezdit ve „zpomalovačkách“ a kdo ví jak dlouho potom. S velkou slávou dostavěný úsek od Frýdku-Místku k Rybímu má zpomalovací úseky doteď. A nadlouho tam bude problém i z druhé strany. Ta stavba dálnice totiž skončí před Novým Jičínem. Až pak někdy se dodělá zbytek. Laik těžko chápe, proč tedy stavba začala, když budou asi čtyři kilometry chybět. Prý kvůli problémům.

Proč se tedy nepočkalo, až bude vše vyřízené a zajištěné? Důvod se nabízí. Protože je třeba začít křičet co nejhlasitěji, kolik se toho udělalo. Volby se blíží.