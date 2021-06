Je sdílení aut ekofanatismus? Podporuje hnutí ANO sdílenou ekonomiku? Těžko říct.

„Sdílenou ekonomiku podporujeme,“ napsalo do svého volebního programu Hnutí ANO, když před volbami 2017 představilo voličům kandidátku v čele s Andrejem Babišem. Na svůj programem ANO nalákalo třicet procent voličů.

Výhody a nevýhody sdílené ekonomiky se nejlépe vysvětlují na příkladech sdílení bytů nebo automobilů. Není nutné, aby si každý kupoval vlastní auto. Když řidič nepotřebuje jezdit moc často, může si pořídit auto s dalšími spoluvlastníky, a dělit se o něj i o náklady.

Sdílené auto bude efektivněji využívané, než kdyby sváteční řidiči vlastnili několik aut, co většinu týdne jen zabírají parkovací místa. Odvrácenou stranou carsharingu je fakt, že řidiči spoluvlastníci musí víc plánovat, aby našli shodu. Lepší vytíženost aut také snižuje prodeje. Poškozuje autoprůmysl, ale prospívá životnímu prostředí.

Na komunální úrovni politici hnutí ANO sdílení aut opravdu podporují. Ve Frýdku-Místku dokonce finančním příspěvkem 4500 korun. „Do sdíleného auta je nutné umístit zařízení, které umožňuje předání vozidla bez přítomnosti vlastníka, jeho využívání a následné vrácení. Pořízení tohoto zařízení a jeho instalaci chceme finančně podpořit,“ informoval v Deníku náměstek primátora Frýdku Místku Jakub Míček, člen hnutí ANO.

Škoda, že se nedozvíme, jaký výraz měla tvář Jakuba Míčka a dalších příznivců volebního programu ANO, když Andrej Babiš 5. června v poslanecké sněmovně hřímal: „Vážení spoluobčané, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostan. Nechceme! My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty!“

Poslanci ANO Babišovi bouřlivě aplaudovali, a pak následovalo hlasování o důvěře jeho vládě.

Tak uvidíme, jestli letošní volební program ANO bude Babiš odmítat stejně razantně, jako ten ekofanatický z roku 2017.