Už dlouhá léta brojí starostové obcí pod Lysou horou proti turistům s auty, kteří nejsou při výběru svých výchozích bodů a parkování příliš ohleduplní. Obecní cesty, lesní cesty, pozemky majitelů lesů… Prostě místa, kde se parkovat nesmí, ale parkuje. Policisté pravidelně vyrážejí na kontroly a pokaždé v jejich „síti“ uvíznou majitelé aut, kteří jsou příliš pohodlní, než aby použili vlaky či autobusovou dopravu. Co může být jednoduššího, než zaparkovat pod kopcem, popadnout trekingové hole, dát si vrchol, zpět k autu a domů, že?

Nyní o velkou dávku pohodlí přijdou „turisté“, kteří byli léta zvyklí zaparkovat u vyhlášeného transformátoru v Ostravici a poté vyrazit na Lysou horu. Přitom do obce jezdí vlaky i autobusy a nádraží či autobusová zastávka zase tak daleko od transformátoru nejsou.

Starostové obcí pod Lysou navíc přišli s dalším nápadem, který by mohl přesvědčit lidi nechat auta doma. Kyvadlová doprava na trasách Malenovice – Ostravice – Sepetná i Samčanka – Grúň v shuttle busech by mohla snad být dostatečně lákavá, aby lidé buď nechali auta zcela doma nebo zaparkovali tam, kde je to povoleno. Návaly řidičů na horách navíc vyeskalovala vládní opatření proti šíření koronaviru. Výlety do hor byly dlouhou dobu tím jediným, co se dalo podnikat. Teď by se to snad zase mohlo změnit. A turisté místo usednutí za volant mohou naplnit plaskačku slivovicí a nebo si na vrcholu dát pivo.