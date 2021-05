Konečně! Volají milovníci piva, vína, kávy či zákusků.

Od pondělí 17. května si mohou dát svůj oblíbený nápoj či svou oblíbenou pochoutku na takzvané zahrádce umístěné zpravidla před restaurací, kavárnou či cukrárnou.V pátek 14. května odpoledne Ministerstvo zdravotnictví vydalo podmínky, za jakých návštěvníci i provozovatelé budou moci tyto zahrádky používat.

Zjednodušeně řečeno: hospodský musí zajistit, aby mezi hosty sedícími u dvou různých stolů nebyla kratší vzdálenost než jeden a půl metru. Jako by ona vzdálenost byla všemocná, co se ochrany zdraví týká. Není to totiž tak dávno, co se objevil návrh, že automobilista bude muset objet cyklistu s odstupem minimálně jeden a půl metru.

O zmíněného půldruhého metru také budou zahrádky kratší, neboť v nařízení stojí, že zákazníci ve kterékoliv její části nesmí být ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob. Vše jasně popsáno.Horší už je to v případě zákazníka, pokud se chce dozvědět, kdy může na zahrádku vstoupit.

V odstavci 1, písmenu c IV tohoto opatření totiž stojí, že může: je-li na místě schopen doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem. Jak doložit? Není uvedeno. Takže asi budeme nosit kazetky se zbytky slin a hlenů s sebou.