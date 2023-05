František Kuba | Foto: Jiří Zerzoň

„Nepečeme z ukrajinské mouky,“ informuje krnovská pekárna Slovanka a hned vedle připojila logo přeškrtnutého cvrčka, aby všem bylo jasné, že svou mouku nevylepšuje hmyzím proteinem.

Je správné, když pekárny deklarují původ svých surovin. Proč ale volit negativně vymezené sdělení, z čeho nepečou? Úplně stačilo napsat, že Slovanka peče výhradně z české nebo z regionální mouky, a každý zákazník si snadno odvodí, že tady nepečou z ruské, ukrajinské, americké, australské, čínské, pákistánské ani z indické mouky.

Opravdu bylo nutné do pravdivého sdělení na ceduli podprahově infiltrovat narativ kremelské propagandy, že Ukrajinci vyváží otrávené obilí?

Manipulace dezinformátorů transformují nudnou pravdu do konspiračních báchorek plných emocí. Mobilizují vyděšené důvěřivce k boji s fiktivním zlem. V posledních týdnech na dezinfo scéně frčí hlavně bludy o jedovatém ukrajinském obilí a kterak Brusel nutí Evropany pojídat hnusný odporný hmyz. Právě tyto hoaxy se zhmotnily do krnovské cedule „Nepečeme z ukrajinské mouky“ a do přeškrtnutého cvrčka. Jsme svědky přelévání obsahu dezinfowebů a facebooků do veřejného prostoru a do marketingu.

Veřejné odmítnutí hmyzí a ukrajinské mouky není provázáno s poznatky státní potravinové inspekce ani s odkazy na vědecké studie. Provozovatelka krnovské pekárny Jana Pernická sdílí spíš odkazy na Jindřicha Rajchla, Ivana Davida nebo TV Raptor.

Rovněž sdílí výzvu „Vybudujme silné Česko!“, která uvádí: „Kupujme pouze české výrobky! Konzumujme české ovoce a zeleninu! Kupujme pouze potraviny domácí produkce. Podporujme Českou ekonomiku!“ Krnovská pekařka rovněž sdílí odkaz na facebookovou skupinu „Polsko – nákupy, rady, zkušenosti“. Tam se dočteme, že není nutné kupovat drahé pečivo a zákusky v Česku, když pár kilometrů od Krnova v polských obchodech jsou tyto potraviny levnější.

Polská média upozorňují, že problém ukrajinského obilí není ani tak kvalita či zdravotní nezávadnost, ale hlavně jeho nízká cena a nelegální dovoz. Podvodníci dokážou z ukrajinského obilí fixlováním dokladů udělat polské. Kdo za to může? Nadbytek obilí v Polsku, drahé potraviny v Česku a zmatené hlášky krnovské pekárny mají společného viníka. Nic z toho by nemohlo nastat, pokud by Rusko neokupovalo ukrajinské přístavy, ze kterých ještě loni produkce obilí proudila k odběratelům do Afriky. Nebýt šílence Putina, vyhrocená diskuse kolem cedule u dveří krnovské pekárny by nikdy nevznikla.