V pátek ve 14 hodin začnou v České republice lidé starší 18 let rozhodovat o tom, jakým směrem se naše země bude ubírat přinejmenším další čtyři roky. Začnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které v sobotu ve 14 hodin skončí.

Voliči v Moravskoslezském kraji, a tudíž i na Novojičínsku, budou mít možnost vybírat z devatenácti kandidátek. V případě některých mnozí ani nemají tušení, že nějaká taková seskupení existují, pak jsou na výběr kandidátky stran a seskupení, která mají zastoupení v současné poslanecké sněmovně a objevují se i seskupení, která sice jsou na politické scéně nováčky, ale už o sobě dala několikrát vědět.

Na bilboardech a plakátech se objevují více či méně známé tváře, stejně tak je tomu v televizi. Na voliče se valí ze všech stran sliby, o některých z nich už nyní mají jejich proklamátoři jasno, že jsou nesplnitelné. Ne nadarmo se říká: Slibem nezarmoutíš. Letos se ale jen neslibuje. Někteří vsadili na zesměšňování a podsouvání nepravd o svých soupeřích, a to je smutné. Politická, a z velké části i společenská kultura v této zemi zapadla do mravního bahna. Zdá se, že dosti řídkého na to, aby se propadla až na dno.

Letošní volby tak nebudou jen o levici či pravici, o celorepublikovém rozpočtovém schodku v příštích letech nebo o tom, jestli silnici s deseti dlouhými uzavírkami se značným omezením rychlosti se má říkat dálnice. Budou také o společnosti, do níž by se konečně mohla vrátit slušnost a korektnost.