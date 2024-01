Kolik žije v kraji obyvatel? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

/KOMENTÁŘ/ V Moravskoslezském kraji přibylo obyvatel, doslovně hlásí vedení Moravskoslezského kraje. Realita? Úbytek – byť naprosto zanedbatelný – v řádu několika desítek lidí. Zdá se být klíčové, umět podat informace za každou cenu v pozitivním duchu.

V Moravskoslezském kraji přibylo obyvatel, zní v titulku tiskové zprávy krajského úřadu. „Jsem rád, že meziročně přibývá lidí, kteří do našeho regionu nově přicházejí,“ komentuje to následně sám hejtman Jan Krkoška a nezapomene práci vedení pochválit. „Je to jeden z důležitých důkazů, že v naší snaze jdeme správným směrem,“ dodává první muž.

Má to však několik „ale“. Předně zaráží snaha za každou cenu veřejnosti sdělit, že práce nejen politiků nese úrodu. A věřit, že média informace bezmyšlenkovitě a doslovně přepíší. Zvlášť když meziročně – tedy za rok 2023 oproti roku 2022 – lidí nepřibylo, ale naopak ubylo. Byť o už zmíněných a zanedbatelných šest desítek lidí. Přesněji řečeno o 62 osob.

V roce 2023 se totiž do kraje přistěhovalo 11 103 lidí, zatímco o rok dřív 22 998. To, že oněch 11 tisíc přistěhovalců je o znatelné asi čtyři tisíce lidí víc než v roce 2021, nebo že se loni do kraje přistěhovalo víc lidí, než z něj odešlo (o 2661 lidí), je věc druhá. Tak jako tak ale máme obyvatel meziročně méně.

Ani pokud budeme brát v potaz celkový počet obyvatel kraje, tedy i se zohledněním narozených a zemřelých, se na faktu nic nezmění. V přestárlém kraji nepřekvapí, že zemřelých je o 2723 víc než narozených. Suma sumárum – v roce 2022 žilo v Moravskoslezském kraji 1 189 674 lidí, vloni 1 189 612 lidí.

Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji

ROK 2012 2021 2022 2023 Narození 11 787 11 978 10 770 7 318 Zemřelí 13 148 17 325 14 919 10 041 Přistěhovalí 4 369 6 933 22 998 11 103 Vystěhovalí 7 019 7 037 7 164 8 442 CELKEM 1 226 602 1 177 989 1 189 674 1 189 612

Zdroj: Český statistický úřad, využito MS krajem

Nehledě na to, že do celkových čísel zcela zásadně promluvila válka na Ukrajině, odkud k nám přišla spousta tamních obyvatel. A lze tedy i polemizovat nad tím, nakolik jsou vypovídající údaje o znatelném příbytku obyvatel za rok 2022 (připomeňme, že válka na Ukrajině vypukla 24. února 2022). Alespoň tuto skutečnost („Čísla pozitivně ovlivnil také příchod lidí z Ukrajiny“) vedení kraje v prezentované statistice reflektuje.

A tím se dostáváme k jádru věci. V tiskové zprávě totiž stojí: Za poslední DVA roky se v Moravskoslezském kraji zvýšil počet obyvatel o 11 623 osob. Jinými slovy – když meziročně počet obyvatel kraje klesl, vytáhneme dvouleté srovnání, které bude vypadat lépe. V bezmála dvanácti tisících lidech se totiž onen úbytek 62 osob krásně ztratí. Obzvláště když meziročně naopak stoupl počet lidí (o 1278), kteří se z regionu vystěhovali pryč.

Je však otázka, co bude moci Moravskoslezský kraj prezentovat za rok. Počet migrantů z Ukrajiny se postupně snižuje a na generační obměně kraje vidíme, že ani převis přistěhovalých nad vystěhovalými nepřekryje vyšší počet zemřelých nad narozenými.

Umně je do zprávy, která by se přitom mohla opřít o čistě statistické údaje, zakomponována snaha vedení kraje v oblasti turismu a transformačních projektů či o potřebě vnímání kraje jako příznivého k seniorům a dobrého místa pro život.

Ač s níže popsaným tvrzením nemusím souhlasit, nedá mi to v této souvislosti nevzpomenout si na slova někdejšího hejtmana Ivo Vondráka, který v podcastu Deníku Ostravské ozvěny s lehkým úsměvem na tváři prohlásil, že jeho nástupce byl dobrý (jako náměstek) v turistickém ruchu. Následovala odmlka, aby si každý domyslel své.