Když se, možná už před měsícem, začaly objevovat na sociálních sítích postřehy těch, kteří v podzemí pracují, že tam nelze nařízená hygienická opatření dodržovat tak striktně jako na povrchu, byli autoři těchto vět označováni za chytrolíny, kteří jsou „odborníky na všechno“.

Každopádně aspoň navenek na tyto postřehy nikdo z vedení OKD, hygieniků ani politiků u kormidla nereagoval, snad vyjma karvinských Pirátů, kteří psali dopisy na všechny strany a žádali omezení provozu šachet.

Ano, šachta není běžná fabrika, nemůže se úplně osiřet, ale může na určitý čas přerušit těžbu a netahat lidi do prostředí, kde jsou chtě nechtě v blízkém kontaktu a mohou mezi sebou šířit nákazu. Právě z tohoto důvodu přerušilo provoz několik šachet na polské straně Slezska.

A zatímco na té české dny plynuly, šéfové OKD mlčeli. A když už něco sdělit museli, konstatovali, že „horníci musí od vstupu do areálu dolu a na pracovišti dodržovat přísná hygienická opatření.“ Jenže…

Jak například chlapi sjížděli do šachty, aniž by byli namačkaní v kleci? Jak se po jednom až po pěti po šichtě umyli, aniž by spolu nepřišli do kontaktu? Jak se desítky chlapů v šatně převlékaly, aby to netrvalo několik hodin? A dalších podobných otázek je spousta…

Když před týdnem začali hygienici na Dole Darkov s plošným testováním, bylo jasné, že je zle. A po zveřejnění prvních výsledků se ukázalo, že skutečnost je horší než možná i pesimisté predikovali a také že „chytrolíni ze sociálních sítí“ tentokrát nevypouštěli úplné bláboly a smyšlenky, když varovali před nekontrolovatelným šířením koronaviru mezi horníky.

V pátek začalo další megatestování a v pondělí se zřejmě rozhodne, zda Karvinsko a jeho obyvatelé neskončí v karanténě, která by se mohla dotknout klidně i 300 tisíc lidí!!! Co by to znamenalo, si teď asi nikdo nedokáže představit.

Říká se, že po bitvě je každý generál. Jenže v tomto případě to vypadá, že sami vojevůdci situaci hrubě podcenili a první bitvu očividně projeli. Nezbývá než doufat, že ne celou válku.