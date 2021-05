Se třemi podobnými případy se setkali policisté na Novojičínsku počátkem letošního května. Vždy se setkali s řidičem motorového vozidla, u nějž př kontrole zjistili, že dostal od soudu nebo od městského úřadu zákaz řízení motorových vozidel.Aby toho nebylo málo, tak první řidič nereagoval, když se ho pokoušeli zákonným způsobem zastavit městští strážníci.

Druhým hříšníkem byla žena. U ní policisté zjistili možnou přítomnost omamných a psychotropních látek v organizmu, konkrétně se jednalo o látky amfetamin/metamfetamin. Žena navíc odmítla podrobit se lékařskému vyšetření.Když člověk pročítá policejní zprávy s uvedenými informacemi, nezbývá mu než si myslet, že něco je špatně. Jak je možné, že člověk, který má před sebou ještě tři roky zákazu řízení, což byl případ prvně uvedeného muže, si vůbec dovolí sednout za volant a jet?

Odpověď se nabízí. Nemá obavy z trestu. Ten je pravděpodobně neúčinný. Nikdo neví, jak tyto případy u soudu skončí, ale to, že by někdo z oněch tří aktérů skončil za mřížemi, je málo pravděpodobné, a pokud snad, pak to bude na velmi krátkou dobu. O zabavení věci, tedy automobilu, snad ani nemá cenu zkoušet diskutovat.Do potíží, které skončí zákazem řízení na určitou dobu se může dostat každý, ale pokud někdo takový zákaz ignoruje, měly by kompetentní orgány zasáhnout tvrdě. Už proto, že auto je možno považovat za zbraň.