Konečně se řidičům na cestě mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem alespoň z části ulevilo. Polovina dálnice D48 je od srpna hotova, na její kompletní profil si musíme počkat do konce příštího roku.

Ono to čekání tak nějak k českým silnicím patří, zejména co se týče letních měsíců. Spolupráce mezi obcemi, kraji a ŘSD často vázne, a tak není překvapením, že stavbaři dělají opravy na hlavní komunikaci i té objízdné. Cedule u rozkopaných silnic „Musíme to opravit“ nezřídka kdy řidičům vyloudí hořký úsměv, neboť na stavbě není ani noha. Prostě až to bude, tak to bude. Žádný spěch.