Kapucínský klášter město Fulnek z majetku Moravskoslezského kraje zatím nepřevezme. Přestože město deklarovalo převzetí v memorandu o spolupráci s krajem, zastupitelé na posledním zasedání přibrzdili. Důvodem je bídný stav nemovitosti. Teče do ní střechou, což zastupitelé věděli, naštvali se ale, když se dozvěděli, že tou střechou zatéká již třináct let a majitel, tedy kraj, to nijak neřeší.

Kapucínský klášter ve Fulneku patří k nejohroženějším památkám v kraji. | Foto: DENÍK / Simona Mikšová

Ruské přísloví praví, že darovanému koni netřeba hledět na zuby. V tomto případě ale nejde o koně, z nějž by se, pokud by bylo hodně zle, dal nadělat točený salám, jenž by se dal prodat. Zchátralý klášter s odhadovanou investicí dvou až tří set milionů by sotva kdo koupil. Jak uvedl trefně jeden ze zastupitelů máme teď šanci nechovat se jako blbci.