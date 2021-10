Jako protiargument vzniku „objížďkového zákona“ by mohly posloužit také statistiky. Ta z roku 2020 uvádí, že v loňském roce zemřelo na našich silnicích čtyřicet cyklistů, pětadvacet z nich vlastní vinou. Z oněch čtyřiceti obětí nemělo 29 cyklistickou přilbu. Z více než 4000 nehod za účasti cyklistů, jich cyklisté způsobili dvě třetiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.