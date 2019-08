Jenže se nic nedělo, a tak jeden z obyvatel druhý den zavolal do redakce. Na dotaz, proč je situace, jaká je, redakce obdržela od společnosti SmVaK odpověď, že porucha v Kateřinicích byla zaznamenána na přemostění místního toku, kdy přes tepelnou izolaci kolem vodovodního ocelového potrubí kape voda do toku, který je aktuálně prakticky bez vody, a slíbili odstranění následující den.

Do desáté hodiny dopolední se druhý den nic nedělo. Rozezlený obyvatel telefonoval i na „životní prostředí“ do Prahy, pak do Ostravy, kde se, dle jeho slov, s vstřícností nesetkal. Zavolal do redakce, že nechápe, že v době, kdy se zakazuje napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou, nikomu nevadí, že cenná tekutina jen tak nazdařbůh vytéká z potrubí.

Ještě během dopoledne bylo potrubí najednou opravené. Pachuť z přístupu kompetentních stran, ale zůstala. Pitná voda, která je stále dražší a vzácnější, hodiny odtékala vniveč v době, kdy stát vynakládá miliony na akce typu „dešťovka“. Změna v myšlení kompetentních lidí je nutná anebo jejich výměna.