Vysoké denní teploty v uplynulém týdnu vylákaly mnoho lidí k vodě. Někdo volil vodní nádrž, jiný mířil na koupaliště.

Dlužno dodat, že na Novojičínsku byla všechna provozuschopná koupaliště připravena, i s tím, že upozorňovala návštěvníky, co musí splnit, aby se na koupaliště dostali.

A tady se opět dostáváme k tomu, jak vláda či ministerstva chaoticky, často nelogicky a neopodstatněně dávkuje vymýšlená nařízení, která mají zabránit šíření koronaviru Covid-19. Jde totiž jen těžko pochopit, proč na venkovních koncertech může být najednou až 2000 lidí, zatímco na koupališti v Kopřivnici jich může být maximálně 1332, neboť jejich počet nesmí překročit polovinu kapacity. Je přitom poměrně snadno průkazné, že na koncertech jsou lidé v mnohem bližším kontaktu ve větším počtu než na koupališti.

Navíc je platné ještě další nařízení, které přikazuje případnému návštěvníkovi koupaliště mít důkaz o bezinfekčnosti, případně o očkování. Tak nač omezení počtu? Fundované a čísly podložené odpovědi se nikdo nedočká. Ti, co vymýšlejí ona nařízení, neodpovídají a nevysvětlují. Jen zkoušejí.

Trochu to někdy připomíná scénku z filmu Účastníci zájezdu, kdy dvojice řidičů licituje, jak dlouhá bude přestávka. Kdo ví, čeho se ještě dočkáme? Třeba se situace zhorší už v červenci. S vidinou blížících se voleb by nebylo dobré zavírat koupaliště. Tak co třeba jen stanovit povinnost používání respirátorů i při plavání v bazénu?