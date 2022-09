Je jisté, že v některých městech i obcích na Novojičínsku budou na starostovských postech změny. Někde to je jen tím, že dosluhující starostové už ve funkci dále nechtějí být, jinde o tom možná rozhodli voliči. Proč možná? Protože je to v každých volbách – výhra ve volbách ještě nemusí znamenat vítězství. Každé volby po sečtení hlasů a oznámení výsledků doprovází vyjednávání, které se na některých místech téměř podobá kupčení.

Za post v radě či vedení města se najednou ocitnou v koalici jinak nesmiřitelní nepřátelé. Vždy to tak bylo a vždy to tak bude. Volič může být naštvaný, ale to je asi tak vše. Ničení si zdraví vztekem by proto nemělo trvat dlouho. Ustavujícím zasedáním zastupitelstva totiž v podstatě začíná příprava na další volby.