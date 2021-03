Jeho šance udržet si poslanecký mandát a s ním spojené finanční a další společenské výhody jsou mizivé, což potvrzují všechny dosavadní předvolební průzkumy.

Smiřme se ale rovněž s tím, že bez boje se nevzdá!

Neštítí se opravdu ničeho. Jeho kroky, během kterých porušuje zásady karantény a mnohdy i zdravého rozumu, jsou dopředu promyšlené. A mají i jasný cíl: jakýmkoliv způsobem zaujmout. Pro laiky na sociálních sítích je ochotný udělat opravdu cokoliv.

My ostatní, kteří nesdílíme jeho pološílené názory, se musíme do října, kdy jsou parlamentní volby, obrnit trpělivostí. Kdo má trochu lepší paměť, dobře ví, že podobných politických exotů měla česká politická scéna spoustu, za všechny si připomeňme například Miroslava Sládka. Ten poutal pozornost také docela výrazně, a to ještě nemohl využívat vrtkavé přízně sociálních sítí.

Ale stejně - kdo si na něj dnes vzpomene jinak, než jako na bláznivého týpka, který si do televizní debaty přinesl dětské pití.

Lubomír Volný dopadne stejně.

Teď to jenom musíme vydržet a v žádném případě se nesmíme nechat zastrašit. Volný poutá pozornost, ale čas mu běží. Na podzim si všichni, kdo se za svého spoluobčana stydíme, můžeme oddechnout a říct si: Zavřete oči, Lubomír Volný odchází.