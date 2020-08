Aktuálně je to příklad těžební firmy OKD, která se po ziskovém roce 2018 loni propadla do ztráty blížící se miliardě korun. Jak je patrné z výroční zprávy OKD za rok 2019, přesto pro 11 vedoucích manažerů firma na platech a odměnách vydala 64, resp. 77 milionů korun.

Že to není možné? Ale je! Jednoduchou matematikou pak dojdeme k tomu, že průměrně to dělá přes půl milionu korun měsíčně na jednoho člena managementu.

Před několika lety se vedly vášnivé diskuse o milionových platech a odměnách pro nejvyšší vedení energetické firmy ČEZ, kterou ze dvou třetin vlastní stát.

V tomto případě se nadprůměrné odměňování dá s přivřením očí ospravedlnit ČEZ je firma zisková, zatímco OKD nikoli, a zřejmě už nikdy ani nebude. Někteří šéfové těžařské firmy však berou až dvojnásobek toho, co český premiér či prezident.

Jasně, kapitáni průmyslu a byznysu neberou průměrné platy, ovšem ztrátové karvinské doly jsou firmou státní! V roce 2017 OKD zbankrotovaly a přežily jen díky zásahu státu, který firmu za 80 milionů koupil a letos do ní přisypal další stamiliony.

Pomineme-li sociální dopady, které by způsobilo okamžité ukončení těžby to je samostatné téma opět se ukazuje, že stát je nejhorší hospodář. Přesně v duchu hesla: Z cizího (potažmo státního, společného, toho, co je všech a nikoho) krev neteče.