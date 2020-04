Přestože bylo 1. dubna, událost, kterou se nyní zabývají policisté, nebyla v žádném případě myšlena jako Apríl.

Podle policejního mluvčího René Černohorského bylo patnáct minut po jednadvacáté hodině večerní 1. dubna, když pětačtyřicetiletý muž z Přerovska projížděl za volantem autobusu tovární značky SOR CNG Starojickou Lhotou, místní části Starého Jičína.

„Autobus jel ve směru jízdy od obce Heřmanice na obec Petřkovice, přičemž v tříramenné křižovatce odbočoval vpravo. Vlivem své silné podnapilosti však řidič nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo silnici a sjel do silničního příkopu, kde havaroval. V době kolizní situace v autobuse neměli být cestujících, ke zranění žádné z osob tak nemělo dojít,“ uvedl René Černohorský a doplnil, že celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik tisíc korun.

Následné dechové zkoušky prokázaly, že řidič byl v době jízdy silně ovlivněn alkoholickými nápoji, neboť mu byly přístroj naměřil pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3,1 promile alkoholu v dechu.

„Muž s naměřenými hodnotami nesouhlasil a požádal zakročující policisty o podrobení se lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického krve v novojičínské nemocnici,“ pokračoval policejní mluvčí.

Záležitostí zabývají policisté Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a novojičínští kriminalisté. Zjišťuje se, zda byla naplněna skutková podstata přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky či zda došlo i k jiné trestné činnosti případně k nějakému přestupkovému jednání a chování.

„V této záležitosti jsou velmi důležitá svědectví případných cestujících, kteří v linkovém autobuse cestovali po jednadvacáté hodině večerní prvního dubnového dne letošního roku, a to ve směru z obce Heřmanice do Nového Jičína,“ poznamenal René Černohorský a dodal, že jakékoli informace k chování a jednání osoby řidiče autobusu, k průběhu jeho jízdy a další okolnosti, které by měly a mohly přispět k řádnému objasnění věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 251 případně na policejní mobilní telefon 725 881 020.