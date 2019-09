Mladík nezvládl sjezd ze čtyřproudové silnice I/48 do novojičínské ulice Suvorovova krátce po půl deváté večer. Na místo proto ihned vyjely čtyři týmy záchranné služby ze základen Nový Jičín a Kopřivnice, na pomoc byl vyslán rovněž vrtulník LZS z Ostravy.

„Třiadvacetiletý muž utrpěl poranění hlavy a zasahující lékař vyslovil podezření také na poranění mozku. Pacienta bylo nutno uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty a převést na přístrojem řízenou ventilaci,“ sdělil Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK). Jednalo se o spolujezdce, který byl následně transportován letecky do ostravské fakultní nemocnice a předán do rukou lékařů urgentního příjmu.

„Ošetřena byla dále šestnáctiletá dívka a osmadvacetiletá žena, obě se středně těžkými poraněními horní končetiny a hrudníku, resp. hlavy a hrudníku. Poté je pozemní posádky předaly na chirurgické ambulanci novojičínské nemocnice,“ uvedl dále Humpl.

Záchranáři na místě vyšetřili také dva další účastníky nehody, kteří však nejevili známky poranění a jejich transport do zdravotnického zařízení nebyl nutný. Jedním z nich byl mladý řidič, ročník 2001.

„Řidičský průkaz vlastní dva a půl měsíce. Orientační zkouška na návykové látky byla u něho pozitivní,“ potvrdila Deníku Zlatuše Viačková, tisková mluvčí Policie ČR. První zprávy z vyšetřování vážné dopravní nehody poodhalují její průběh. „Řidič, pravděpodobně ve vysoké rychlosti, narazil do sloupu veřejného osvětlení a následně narazil bokem do mostního pilíře,“ upřesnila mluvčí.

V inkriminovaném úseku došlo v minulosti již k několika tragickým nehodám.