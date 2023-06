Napilno měli během víkendu členové Zdravotnické záchranné služby MS kraje. S teplým počasím se totiž venku vyrojily zástupy cyklistů, z nichž občas někdo nezvládne řízení a je nutné jeho ošetření.

Vrtulník záchranářů musel během víkendu do akce. | Foto: se svolením ZZS MSK

Po dvou případech pádů z kola, které se udály v pátek a sobotu dopoledne, museli zdravotníci zasahovat během posledních hodin u dalších vážně zraněných cyklistů znovu. Jedna nehoda se odehrála v sobotu 10. června večer na Opavsku, druhá pak v neděli 11. června dopoledne na Novojičínsku.

V Kyjovicích na Opavsku utrpěla těžké zranění devětašedesátiletá žena, která byla nalezena ležící vedle svého jízdního kola s poruchou vědomí. Ošetřovaly jí zdravotnický tým ze základny v Bílovci, a to spolu s leteckými záchranáři. „S příznaky svědčícími pro otřes mozku ji po ošetření, zajištění krčním límcem a uložení do vakuové matrace, transportoval vrtulník do FN Ostrava,“ informoval mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Sedmadvacetiletá žena, účastnice cyklistického závodu, havarovala zase poblíž Starého Jičína na Novojičínsku. V okamžiku příjezdu záchranářů byla v bezvědomí a přímém ohrožení života.

„Zasahující lékaři museli přikročit k zajištění jejích dýchacích cest a umělé plicní ventilace. Po dalších opatřeních v rámci poskytnuté přednemocniční neodkladné péče byla pacientka s vážným poraněním mozku letecky přepravena do ostravského traumatologického centra,“ přiblížil druhý případ Lukáš Humpl.