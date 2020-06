Výsledkem je jedno úmrtí a těžká zranění. Před jednou z kolizí usedl za volant opilý Belgičan.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

K nehodě s vážným zraněním motocyklisty došlo v pátek po 15. hodině v Třinci. "Na světelné křižovatce Lidické ulice řidič nákladního vozidla narazil do motocyklisty. Řidič (58) nákladního vozidla Iveco při odbočování vlevo zřejmě nedal přednost motorkáři, který do křižovatky přijížděl z protisměru ve směru od Oldřichovic. Motorkář (44) jedoucí na motocyklu zn. Aprilia byl s vážnými zraněními převezen do ostravské fakultní nemocnice," uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková. a dodala, že zkouška na alkohol byla u řidiče nákladního vozidla negativní. U motorkáře byl proveden odběr v nemocnici.