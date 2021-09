To si takhle štrádoval 63letý muž z Novojičínska na motorce tovární značky Moto Guzzi po silnici, přičemž vjel do čtyřramenné křižovatky ve směru od obce Mošnov a následně přejel vodorovné dopravní značení „šikmé rovnoběžné pruhy“ a předjel zprava před ním jedoucí osobní automobil VW Caddy.

Jenže jeho 35letá řidička se zrovna jala odbočovat vlevo na obec Bartošovice a v prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části motocyklu s přední částí auta.

„Oba řidiči utrpěli zranění různého rozsahu, přičemž motocyklista byl letecky transportován helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a výše zmíněná žena byla převezena sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do novojičínské nemocnice. S ní zde byla převezena i její spolucestující sedící v dětské sedačce na zadním sedadle automobilu, a to 8letá dívka, která rovněž byla preventivně lékařsky vyšetřena a ošetřena. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Dechové zkoušky na alkohol vyzněly u obou řidičů negativně, akorát hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na bezmála 160 tisíc korun.