„Pár minut před desátou hodinou dopolední řídil dvaašedesátiletý muž z Frýdeckomístecka nákladní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz Actros, což je speciální vozidla na svoz odpadů. Po naložení odpadů se s největší pravděpodobností plně nevěnoval situaci v silničním provozu, rozjel se dopředu a levou přední části automobilu narazil do osmašedesátileté ženy z Novojičínska. Ta přecházela vozovku v bezprostřední blízkosti před přední části vozu, a to ve směru zprava doleva,“ sdělil René Černohorský a doplnil, že při střetu utrpěla chodkyně zranění dolní končetiny s nutností lékařského vyšetření a ošetření.

Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče automobilu negativně, u ženy byl nařízen odběr krve ke zjištění, zda nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku.

„Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu jsou nutná svědectví dalších osob, které viděly předmětnou dopravní nehodu a mohly by podat informace ke způsobu pohybu ženy na silnici a k jízdě daného nákladního automobilu,“ pokračoval policejní mluvčí s tím, že informace je možno sdělit inspektorovi Skupiny dopravních nehod dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně Janu Vavrošovi na novojičínském policejním čísle 974 735 580, případně na bezplatné lince tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Autobus prudce brzdil, kluk utekl

Další nehoda se stala v úterý 11. srpna patnáct minut před osmou hodinou ranní na silnici III. třídy číslo 04816 na přechodu pro chodce u pekárny na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně. „V uvedené době si na daném místě měl doposud přesně neustanovený velmi mladý chodec s největší pravděpodobností počínat neohleduplně a neukázněně - aniž by se řádně přesvědčil, zda může na přechod pro chodce vstoupit, tak na něj podle doposud zjištěných informací vběhl, a to v době, kdy k němu ze směru od areálu nemocnice k centru města přijížděl linkový autobus. Na bezprostředně vzniklou situaci řidič hromadné přepravy osob zareagoval prudkým brzděním ve snaze zabránit střetu s chodcem, v důsledku čehož došlo ke zranění tří žen,“ přiblížil situaci René Černohorský.

Cestující ženy utrpěly lehká zranění následkem prudkého a hlavně nečekaného brzdění autobusu. Na místě je vyšetřil a ošetřil přivolaný lékař Rychlé záchranné služby. „Ke střetu autobusu s chodcem nedošlo a tento následně utekl do přilehlého parku a poté neznámo kam. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče autobusu negativně, ke zranění žádného dalšího ze zúčastněných lidí nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku,“ dodal policejní mluvčí.

Jakékoli svědecké informace lze telefonicky sdělit dopravnímu inspektoru Jiřímu Goldovi na novojičínské policejní číslo 974 735 574 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

„Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je nutný výslech doposud neznámého chodce, a to ve společnosti zákonného zástupce. Podle prvotních informací by se totiž mohlo jednat o nezletilce ve věku okolo 7 let, vysokého 125 cm s hnědými kaštanovými vlasy a oblečen byl ve tmavším tričku. Tento chlapec případně jeho zákonní zástupci nechť se, prosím, obrátí na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo službu konajícím policistům a strážníkům Městské policie Nový Jičín případně na uvedené telefonní číslo novojičínské dopravní policie či na bezplatnou linku tísňového volání,“ uzavřel René Černohorský.