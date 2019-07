Nehoda se stala v úterý po 18. hodině. Vlak jedoucí do Opavy narazil do kamionu, který vjel na přejezd ve směru od Otic.

Zatímco návěs se po nárazu převrátil na bok, tahač se vzpřímil kabinou nahoru.

K zásahu okamžitě po ohlášení vyjeli hasiči, policisté a zdravotníci záchranné služby. Kvůli nepříznivému počasí nemohl vzlétnout záchranářský vrtulník.

Okolnosti nehody vyšetřují také specialisté z Drážní inspekce.

"K nehodě došlo v 18.10 hodin na nechvalně proslulém přejezdu, který je chráněn pouze výstražným křížem, kde od roku 2008 evidujeme 13 kolizí. Z prvotních informací vyplynulo, že je na místě několik zraněných osob," řekl Deníku mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal ještě v průběhu vyšetřování.

Později mohl informace upřesnit: Vlak v důsledku střetnutí vykolejil. Při nehodě bylo zraněno celkem 10 osob (řidič nákladního automobilu, strojvedoucí a 8 cestujících). Celkově byly škody odhadnuty na 6 010 000 kč (4,5 mil. nákladní automobil, 1,5 mil. vlak, 10 000 trať). Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události v místě jejího vzniku."

Vyšetřuje také policie. "V místě byla omezena doprava, provoz byl po dobu záchranných prací a vyšetřování veden po objízdných trasách," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Většina zraněných byla převezena do nejbližší nemocnice v Opavě.

"Přijali jsme sedm pacientů. U všech se jednalo o lehčí zranění. Po ošetření byli všichni ještě večer propuštěni do domácího ošetřování," potvrdil Deníku mluvčí Slezské nemocnice v Opavě Jiří Krušina.

Další tři zranění byli sanitními vozy převezeni do Ostravy.

"Na místo události vyjely čtyři posádky ZZS – lékařské rendez-vous a tři týmy rychlé zdravotnické pomoci, a to ze základen v Opavě a Odrách. Záchranáři ošetřovali celkem deset osob, devět z vlakové soupravy a řidiče nákladního automobilu. Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Pět žen a pět mužů ve věkovém rozpětí patnáct až jednasedmdesát let utrpělo lehká a středně těžká poranění, převážně v oblasti hrudníku a končetin. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli pacienti přepraveni do zdravotnických zařízení: Sedm zraněných na urgentní příjem opavské Slezské nemocnice, z kapacitních důvodů pak tři do ostravské Fakultní nemocnice," informoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.