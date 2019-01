Kopřivnice-Vlčovice – U vážné dopravní nehody zasahovali ve čtvrtek 19. listopadu záchranáři ze Záchranného zdravotního střediska Moravskoslezského kraje.

Sanitka a vrtulník moravskoslezské záchranné služby při zásahu ve Vlčovicích na Novojičínsku. | Foto: ZZS MSK

Informaci o vážně zraněné ženě ve Vlčovicích, místní části Kopřivnice, obdrželi záchranáři před půl desátou dopoledne. „Došlo tam ke střetu automobilu s chodkyní, po převzetí volání na tísňové lince na místo ihned vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci z Kopřivnice," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl a doplnil, že k zásahu následně vzlétl také ostravský vrtulník letecké záchranné služby.

Jednašedesátiletá žena utrpěla při střetu vícečetná zranění a podle záchranářů byl její zdravotní stav život ohrožující. „Zasahující lékař ženu proto uvedl do umělého spánku a přistoupil k intubaci dýchacích cest. Záchranáři pacientku ošetřili a poté ji připravili k transportu do zdravotnického zařízení," doplnil Lukáš Humpl s tím, že vrtulník ženu transportoval do traumatologického centra v ostravské Fakultní nemocnici.