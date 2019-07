Dvaadvacetiletý cyklista přepadl v noci ze soboty na neděli 21. července přes svodidla. K nehodě došlo v Trojanovicích v oblasti Pindula, kde mladého muže nalezl kolemjedoucí motorista.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Karel Pech

Pacient po příjezdu záchranářů nebyl plně při vědomí, při pádu si poranil hrudník. „Záchranáři postiženému podali léky, zajistili jej krčním límcem a uložili do podtlakové matrace. Potom byl muž převzat na palubu vrtulníku a letecky šetrně transportován do ostravské Fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Po příjezdu do nemocnice se o cyklistu postarali lékaři tamního urgentního příjmu.