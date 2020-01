„Operátoři převzali prvotní informaci k události před devátou hodinou ranní z Fulneku. Na místo události vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci z Oder a vzlétl vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Doplnil, že muž ve věku dvaatřiceti let pracoval v místním kostele a spadl přitom zpod jeho kopule, z výšky asi čtyř metrů.

„Podle svědků byl krátce v bezvědomí, s posádkami Zdravotnické záchranné služby již později komunikoval. Prvotní vyšetření ukázalo zranění hlavy a zasahující lékař vyslovil podezření na poranění páteře,“ dodal Lukáš Humpl s tím, že záchranáři zajistili pacienta krčním límcem a pomocí scoop rámu jej uložili do vakuové matrace. Po podání léků byl poté vrtulníkem přepraven do ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče týmu urgentního příjmu.

Den předtím vyjížděli záchranáři na Novojičínsku na zimní stadion do Kopřivnice, kde při hokejovém utkání spadl v hledišti mladý muž z asi třímetrové výšky na beton.