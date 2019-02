Štramberk – V pátek 8. ledna došlo v areálu společnosti sídlící ve Štramberku k pracovnímu úrazu.

„Při pravidelné obchůzce pecí na spalování vápence, na kterou se šestatřicetiletý zaměstnanec vydal krátce před osmou hodinou ranní, došlo s největší pravděpodobností k přimáčknutí muže zavážecím vozíkem,“ informoval o průběhu incidentu novojičínský tiskový mluvčí Zbyněk Tomšík.

Vozík byl podle něj naplněn antracitem a mířil k násypovému zvonu. „Proces, při kterém k úrazu došlo je automatický a má pravidelné intervaly, „ doplnil ještě Tomšík. Zaměstnanec se po incidentu ještě sám stačil dostat do objektu velína. Zde svým spolupracovníkům sdělil, co se stalo. Poté upadl do bezvědomí. Přivolaná sanitka záchranné služby odvezla poškozeného nejdříve do Novojičínské nemocnice, později byl převezen do nemocnice v Ostravě- Porubě. „Jakmile to jeho zdravotní stav umožní, bude vyslechnut kopřivnickými policisty,“ uzavřel případ Tomšík.

