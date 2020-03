Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl sdělil, že na místo vyjely lékařská a zdravotnická posádka ze základen v Novém Jičíně a Odrách. K zásahu byl povolán také vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy.

„Třiačtyřicetiletý muž podle informací, které mají záchranáři k dispozici, manipuloval s municí, která následně explodovala. Pacient zůstal při vědomí, přivodil si však vážná poranění v oblasti hlavy, krku a horních končetin, a dále devastující zranění končetin dolních. V rámci přednemocniční neodkladné péče jej lékař ZZS uvedl do umělého spánku, zajistil dýchací cesty a převedl na přístrojem řízené dýchání,“ uvedl Lukáš Humpl a doplnil, že záchranáři ošetřili muži vnější poranění a zahájili podávání nezbytných léků.

Těžce zraněného muže záchranáři připravili k transportu do zdravotnického zařízení, následně ho letecky přepravili do ostravské fakultní nemocnice, kde ho předali do další péče lékařům tamního urgentního příjmu.