Opět k ní došlo v blízkosti čerpací stanice Shell ve směru od Bělotína na Ostravu, konkrétně na a výjezdu z odstavného parkoviště od čerpací stanice.

Ve čtvrtek 14. března v noci se zde střetla dodávka s kamionem. Událost byla operátorům záchranné zdravotnické služby kraje (ZZS) nahlášena před půl dvanáctou.

„K místu události zamířily pozemní posádky ZZS z Nového Jičína a Oder, z Ostravy pak v rámci nočního letu také vrtulník LZS," uvedl mluvčí ZZS Lukáš Humpl s tím, že v dodávce zůstal zaklíněný osmadvacetiletý muž.

„Po vyproštění u něj zasahující lékaři zjistili poranění hlavy a mozku, hrudníku a končetin. Pacient byl v život ohrožujícím stavu. Musel být zaintubován, převeden na přístrojem řízenou ventilaci, záchranáři jej zajistili krčním límcem, pánevním pásem a uložili do vakuové matrace. Poté, co provedli další nezbytné záchranné úkony v rámci přednemocniční neodkladné péče, byl muž vrtulníkem šetrně transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě. Při předání na tamním urgentním příjmu byl jeho zdravotní stav kritický," popsal dále Humpl.

Podle dosavadního policejního vyšetřování sedmadvacetiletý řidič kamionu značky DAF při zařazování z připojovacího jízdního pruhu do pravého jízdního pruhu, zřejmě dostatečně neodhadl vzdálenost za ním jedoucího dodávkového vozidla.

„To jelo v ravém jízdním pruhu za ním, přičemž osmadvacetiletý řidič dodávky značky Renault již nedokázal zabránit střetu a narazil do zadních částí návěsu nákladní soupravy. Při nehodě došlo ke zranění řidiče dodávky a ten byl z místa nehody letecky transportován do nemocnice,“ popsal průběh nehody Petr Směták, novojičínský policejní mluvčí.

Vyšetřovatelé již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. „Přesná příčina a míra zavinění dopravní nehody je předmětem dalšího šetření,“ poznamenal mluvčí.