„V době příjezdu hasičů byl autobus převrácený na boku v příkopě vedle silnice. Hasiči bezprostředně nato zabezpečili místo nehody a započali se záchranou lidí uvězněných v autobusu. Hasiči z autobusu vyprostili celkem 32 osob, 27 mladých fotbalistů, 3 členy realizačního týmu a 2 řidiče autobusu. Jeden mladý fotbalista byl s podezřením na zranění převezen k dalšímu vyšetření do Novojičínské nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje Marek Gašparín.

Dvě hasičské jednotky (HZS Moravskoslezského kraje z Bílovce a místní dobrovolní hasiči z Fulneku) se následně postaraly o celý fotbalový tým.

„Za pomoci svých přepravních prostředků (jeden dodávkový automobil a malý autobus) odvezli mladé fotbalisty do hasičské zbrojnice ve Fulneku, kde nalezli dočasné útočiště do doby, kdy pro ně přijel náhradní autobus a odvezl je zpátky do Příbrami. Na hasičské zbrojnici bylo pro ně zajištěno jídlo i pití, včetně lehátek a spacáků tak, aby mohli, pokud možno v co největším pohodlí, počkat na příjezd náhradního autobusu. Kolem druhé hodiny po půlnoci se mladí fotbalisté dočkali a pokračovali ve zpáteční cestě do Příbrami,“ uvedl Marek Gašparín.

Silnice I/57 byla po celou dobu kyvadlově průjezdná, kromě krátké doby, kdy byl havarovaný autobus vyprošťován soukromou havarijní společností z příkopu.