"V sedmnáct hodin přijali pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska tísňové volání ze Studénky. Nahlášen byl střet motocyklu s osobním vozidlem. Operátoři vyhodnotili zranění motocyklistky jaké vážné a na místo události vyslali nejbližší pozemní posádku, spolu s vrtulníkem LZS Ostrava. První tým ZZS dorazil na pomoc tři minuty od převzetí výzvy k zásahu," uvedl k události mluvčí ZZS kraje Lukáš Humpl s tím, že dvaapadesátiletá motocyklistka utrpěla při nehodě vícečetná vážná zranění v oblasti dolních končetin a končetiny horní.

"Zasahující lékař nevyloučil ani další možná poranění," dodal Humpl a pokračoval: "Žena byla zajištěna krčním límcem, pánevním pásem a následně uložena do podtlakové matrace. Posádky zahájily nitrožilní podávání potřebných léků a infuzních roztoků. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla pacientka převzata na palubu vrtulníku a šetrně transportována do ostravské Fakultní nemocnice. Letečtí záchranáři ji předali do péče týmu tamního urgentního příjmu."