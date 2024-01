Řidič zkolaboval a narazil do stromu. Ve vážném stavu ho transportovali do nemocnice. K dopravní nehodě na Novojičínsku vyjížděly složky integrovaného záchranného systému v úterý 2. ledna ráno.

Dopravní nehoda v Tísku - 2. ledna 2024. | Foto: Foto: se souhlasem HZS MSK

Operační středisko hasičů obdrželo jedenáct minut po páté hodině informaci o nehodě v Tísku. Na místo vyjely jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Bílovce. Zasahovala zde i Zdravotnická záchranná služby (ZZS), Letecká záchranná služba (LZS) a Policie České republiky.

„Při nárazu osobního vozu do stromu došlo ke zranění řidiče, kterého museli hasiči z vozidla vyprostit. Provedli nejen protipožární zajištění vozu, ale společně s kolegy ze ZZS i resuscitaci zraněného řidiče, neboť během transportu do sanitního vozu upadl do bezvědomí,“ sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských záchranářů doplnil, že první záchranáři byli u postiženého během sedmi minut od chvíle, kdy se o něm dozvěděli. „Dvaapadesátiletého muže, který řídil vozidlo, postihla při výjezdu od domu náhlá zdravotní indispozice a s automobilem narazil do stromu. Po následném vytažení z vozidla u něj došlo k bezvědomí a selhání krevního oběhu,“ uvedl Lukáš Humpl a upřesnil, že posádky ZZS zahájily ihned rozšířenou resuscitaci – nepřímou srdeční masáž, zajištění dýchacích cest a podávání léků.

„Pacient byl indikován pro připojení k mimotělnímu oběhu a letečtí záchranáři jej proto za kontinuální resuscitace přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, kde jej předali do péče týmu tamního urgentního příjmu,“ dodal Lukáš Humpl.

Hasiči pak po dohodě s policií vytáhli auto ze zahrady rodinného domu na silnici.