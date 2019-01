Ostrava - Kamion se převrátil po havárii na střechu a začaly hořet vodíkové lahve, které převážel. Hrozil výbuch, a tak hasiči museli evakuovat asi sedmdesát obyvatel z nedalekého domu.

Lidé žijící poblíž radnice Ostrava-Jih slyšeli v sobotu ráno velkou ránu. A bylo to pro ně velmi nepříjemné probuzení. Na frekventované křižovatce ulic Plzeňské a Horní totiž před sedmou hodinou havaroval kamion naložený čtyřmi stovkami vodíkových lahví. Převrátil se na střechu a následně začalo několik vodíkových lahví hořet.

„Už po příjezdu prvních jednotek hasičů šlehaly z poškozeného místa mezi vodíkovými lahvemi více než metrové plameny,“ popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela. Hasiči nevěděli, kolik vodíku tlakové lahve obsahují. Hrozilo velké nebezpečí výbuchu, a tak se zasahující hasiči krčili při zemi a schovávali se za pevné překážky a obrubníky. Další část hasičů evakuovala zhruba sedmdesát obyvatel tří desítek bytů v sousedním čtyřpodlažním domě a dvou vilek.

Nehoda se stala na silnici, která vede směrem z Ostravy do Mošnova a dále na Olomouc. Místo nehody v okolí jednoho kilometru neprodyšně uzavřela policie. Tramvajový provoz byl obnoven v 17 hodin, automobily mohly touto částí města projíždět ještě o více než hodinu později, až komunikaci uklidili hasiči. Příčiny havárie vyšetřuje policie.

„Řidič zřejmě nezvládl odbočování vlevo,“ sdělila mluvčí severomoravské policie Soňa Štětínská. Šedesátiletý řidič byl odvezen do nemocnice, jeho zranění ho neohrožovala na životě. Uhašení ohně a ochlazení tlakových lahví trvalo hasičům dvě a půl hodiny. Až dodatečně se dozvěděli, že lahve obsahovaly pouze zbytkový vodík, to je zhruba desetinu plného nákladu. „Ale i toto množství by mohlo znamenat velký výbuch s tragickými následky,“ upozornil Kůdela.

Po ochlazení lahví, kdy se riziko výbuchu snížilo na minimum, se hasičům po poradě s plynařskou firmou podařilo pomocí dvou jeřábů a dvou hasičských vyprošťovacích speciálů položit kamion i s upevněným nákladem na bok. Oříškem však bylo postavit kamion s poměrně vysokým těžištěm v podobě čtyř set tlakových lahví na kola.

Nepomohlo ani zapojení dvou dalších odtahových vozidel. Hasiči proto museli sáhnout k radikálnímu kroku. Postupně odmontovali z návěsu všech pět pětitunových baterií s lahvemi v rámech. „Kvůli riziku výbuchu nesměly být používány rozbrušovačky a další nářadí, kde vznikají jiskry. Aby hasiči náklad postupně uvolnili, museli se plazit i do malých škvír pod pravým bokem kamionu,“ popsal Kůdela. Kolem půl páté odpoledne se jim po odstranění pětadvaceti tunového nákladu konečně podařilo kamion na všechny čtyři.

(ha)