Zdravotnická záchranná služba zasahovala na Novojičínsku u těžké nehody motocyklu a autmobilu. Motocyklista po srážce utrpěl vážná zranění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v pondělí 11. září v podvečer u vážné dopravní nehody na Novojičínsku. "Krajské zdravotnické operační středisko převzalo ve čtvrt na šest prostřednictvím tísňové linky prvotní informaci o střetu motocyklu s osobním automobilem v obci Bílov. Na místo události byla vyslána posádka RZP z Bílovce a vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy," uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Třiatřicetiletý muž, který cestoval na motocyklu, jevil v okamžiku příjezdu posádek ZZS známky poruchy vědomí a jeho život byl v ohrožení. Zasahující lékař zjistil, že utrpěl poranění hlavy a horní končetiny.

"Nezbytné bylo uvedení pacienta do umělého spánku, zajištění jeho dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci. Záchranáři podali potřebné léky a infuzní roztok, provedli naložení krčního límce a uložení do podtlakové matrace. Muže poté vrtulník přepravil do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu," doplnil mluvčí.