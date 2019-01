Frenštát pod Radhoštěm – Čtyři lidé dnes byli zraněni při nehodě osobního automobilu, který se několikrát převrátil ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Novojičínští policisté dnes evidují více nehod než obvykle. Při jedné z nich v Příboře skončil osobní vůz svisle zaklíněný ve stěně chatky. ČTK to řekl policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.

Dvě jednotky hasičů zasahovaly v neděli odpoledne v Příboře na silnici ve směru na Hájov, kde skončilo osobní auto svisle zaklíněné do stěny dřevěné zahradní chatky, čelní částí zaryté do země. | Foto: Hasiči

Osmnáctiletá řidička osobního auta podle něj asi ve 12:45 ve Frenštátě zřejmě nezvládla rychlost, dostala smyk a poté se s vozidlem několikrát převrátila. Zranění utrpěla ona i její tři spolujezdci. „Jejich zranění byla lehčí nebo středně těžká. Všichni byli při našem příjezdu při vědomí a mimo ohrožení života," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

„Od rána už se na Novojičínsku stalo asi pět nehod. Běžně přitom evidujeme za den maximálně tři. Udělalo se hezky, a tak asi na cesty vyrazilo více lidí," řekl Tomšík odpoledne.

Jedna z nehod se stala po 12:30 v osadě Hájovka patřící k Příboru. Osmatřicetiletý řidič tam podle policejního mluvčího zřejmě v zatáčce nepřizpůsobil rychlost a na štěrku dostal smyk. Vrazil do stromu, od něj se odrazil a skončil svisle zaklíněný do stěny dřevěné zahradní chatky. Přitom zřejmě přeletěl i plot, který chatku odděluje od silnice. Přední část vozu se zaryla do země. Řidič byl se zraněním převezen do novojičínské nemocnice.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela uvedl, že na místě zasahovaly dvě hasičské jednotky. Auto musely vytáhnout pomocí hydraulického ramene vyprošťovacího speciálu.